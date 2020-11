Schleuser in Niederbayern: Polizei stoppt Fahrzeuge

Die Schleuser-Aktivitäten an der niederbayerisch-tschechischen Grenze nehmen zu. Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei mehrere Fahrzeuge gestoppt, mit denen wohl illegal einreisende Flüchtende abgeholt werden sollten. Nach den Flüchtlingen wird noch gefahndet. Die Polizei vermutet, dass sie zu Fuß im Grenzgebiet unterwegs sind.

Kontrolle in Philippsreut

Es war ein ereignisreicher Morgen für die Polizei: Um 3.30 Uhr kontrollierten die Beamten auf der B12 bei Philippsreut (Lkr. Freyung-Grafenau) drei Fahrzeuge. Die Ermittler gehen davon aus, dass die insgesamt sechs Fahrer und Beifahrer auf der Suche nach illegal Einreisenden waren, die sie mitnehmen wollten. Eine Stunde später griff die Landespolizei in Freyung ein weiteres Schleuser-Auto auf. Im Fahrzeug saßen neben dem Fahrer vier Türken ohne Ausweis. Der Fahrer wurde an Ort und Stelle festgenommen. Auch an der A3 im Landkreis Passau konnten die Polizisten ein flüchtendes Fahrzeug stoppen. Der syrische Fahrer war wohl auch an Einschleusungen beteiligt.

Flüchtende sind zu Fuß unterwegs

Die Bundespolizei geht davon aus, dass derzeit größere Schleusungsaktionen im Gange sind. Vermutlich ist auch eine größere Fußgängergruppe von Freyung Richtung Passau unterwegs. Die Bundespolizei Passau ermittelt. Sie bittet um Hinweise von Zeugen.

In den vergangenen Tagen sind einige größere Schleusungen bekannt geworden. Unter anderem wurde in Passau ein VW-Transporter gestoppt, in dem elf syrische Männer saßen. Und vor gut zwei Wochen befreite die Polizei am Bahnhof Passau acht Personen, die mehrere Tage in einem Waggon eingesperrt von Serbien nach Deutschland kamen.