Schleuser in Hof zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Das Amtsgericht Hof hat einen 34 Jahre alten Syrer wegen gewerbs- und bandenmäßiger Einschleusung zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Außerdem ist ein Schleuserlohn in Höhe von 7.000 Euro eingezogen worden.

Mehr als ein Dutzend mal Personen eingeschleust

Wie die Bundespolizei in Selb mitteilt, war der Verurteilte im Februar auf der A72 bei Töpen im Landkreis Hof in eine Verkehrskontrolle geraten. In seinem Auto befanden sich vier Migranten aus Syrien ohne Ausweispapiere. Die weiteren Ermittlungen ergaben Hinweise auf mehr als ein Dutzend Schleusungsfahren durch den 34-Jährigen.

Firmen behalten Kaution für verbeulte Mietfahrzeuge ein

Die geschleusten Migranten wurden immer in Wien aufgenommen. Sie zahlten jeweils 1.400 Euro für die illegale Mitnahme im Auto nach Deutschland. Allerdings verblieb beim Schleuser nur ein Teil des Schleuserlohns. Weil er die Mietwagen ramponierte, behielt die Mietwagenfirmen regelmäßig die Kaution ein.