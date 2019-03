Schleusenprüfung: Keine Schiffe auf Main-Donau-Kanal

Ab heute ist auf dem Main-Donau-Kanal der Abschnitt zwischen den Schleusen Hausen und Kelheim gesperrt, morgen folgt der Abschnitt von Bamberg bis Forchheim. Auch am Main müssen Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Ab morgen fährt zwischen Rothenfels und Viereth kein Schiff, am Mittwoch ist dann auch der Abschnitt zwischen Kleinostheim (Südkammer) und Lengfurt gesperrt.

Sieben Schleusen werden trockengelegt

Das Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg plant umfangreiche Arbeiten an den Schleusen und Kanalbrücken mit einem Auftragsvolumen von 8,3 Millionen Euro. Sieben Schleusen werden trockengelegt, damit die Schleusenwände und die verbauten Stahlkonstruktionen genau inspiziert werden können. An den Schleusen Eibach, Leerstetten und Riedenburg müssen darüber hinaus die Schleusentore ausgetauscht werden.

Ingenieure prüfen Fürther Kanaltrogbrücke

Auch die Kanaltrogbrücke über der Rednitz in Fürth wird trockengelegt. An der 200 Meter langen Stahlbrücke wird überprüft, ob der Korrosionsschutz hält. Die Ingenieurinnen und Ingenieure nutzen die Gelegenheit aber auch, um das gesamte Brückenbauwerk intensiv zu prüfen, so das Wasser- und Schifffahrtsamt in einer Mitteilung. An einigen Tagen muss deshalb die Durchfahrt für Radler und Fußgänger gesperrt werden.

Fast 500 Fachleute im Einsatz

Die Instandsetzungsarbeiten wurden seit Monaten geplant. 250 Ingenieure, Techniker und Facharbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes sind in der Zeit im Einsatz, darüberhinaus auch noch 60 Fremdfirmen mit nochmals fast 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Instandsetzungsarbeiten dauern bis zum 13. April und sind damit rechtzeitig zum Beginn der Kreuzschifffahrtssaison beendet.