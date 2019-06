Schleuse Riedenburg bleibt länger gesperrt - Stau auf der Donau

Bild

Trotz Arbeiten an Feiertagen und am Wochenende: Die Schleuse Riedenburg am Main-Donau-Kanal zwischen Kelheim und Nürnberg muss länger gesperrt bleiben als gedacht. Ein Schweizer Flusskreuzfahrtschiff hatte die Schleuse letzte Woche gerammt.

© BR/Sarah Beham