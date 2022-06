Schlenkerla-Brauerei: 100 Bier für Vermittlung einer Küchenhilfe

Die Bamberger Brauerei Schlenkerla bietet 100 halbe Liter Rauchbier für die Vermittlung einer Küchenhilfe. Wie die Brauerei mitteilt, will sie so dem allgemeinen Personalmangel in der Gastronomie begegnen und hofft auf zahlreiche Bewerbungen.

Dringend gesucht: Küchenhilfe, die mit anpackt

Er kenne kaum ein Restaurant das nicht auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sei, so Matthias Trum, der Geschäftsführer der Bamberger Schlenkerla-Brauerei. Um eine geeignete Kandidatin oder einen geeigneten Kandidaten zu finden, hat er sich die besondere Aktion einfallen lassen.

Besondere Qualifikationen brauche die Bewerberin oder der Bewerber nicht, es werde jemand gesucht der gut ins Team passe und Spaß an der Arbeit in der Küche habe. "Die neue Kraft sollte gern mit anpacken und zuverlässig sein", so der Geschäftsführer.

100 Seidla Rauchbier nach bestandener Probezeit

Eine Bedingung gibt es noch für die Prämie von 100 Seidla Rauchbier: Die vermittelte Küchenhilfe müsse einen guten Job machen und die Probezeit bestehen.