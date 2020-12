Schleierfahnder stellen auf A7 zehn Kilogramm Marihuana sicher

In der Mittwochnacht ist der Polizei ein großer Fang auf der A7 gelungen: Während einer Schleierfahndung entdeckte sie bei einem Fahrzeuggespann insgesamt zehn Kilogramm Marihuana.

Zehn Kilogramm Marihuana in einer Tasche versteckt

Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten auf der Autobahn auf einen Wagen aufmerksam geworden, in dem zwei 30 und 32 Jahre alte Männer saßen. Die Männer transportierten auf einem Anhänger einen weiteren Pkw. Die Fahnder hielten das Gespann auf Höhe der Anschlussstelle Bad Grönenbach (Lkr. Unterallgäu) an und entdeckten in dem aufgeladenen Fahrzeug eine Tasche, in der das Marihuana versteckt war.

Wohnung durchsucht: Polizisten finden weiteres Marihuana

Die Fahnder nahmen daraufhin die beiden Männer vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete im Anschluss die Durchsuchung der Wohnung der beiden Männer an. In der Wohnung des 32-Jährigen fanden die Beamten dann laut Polizei noch weiteres Marihuana.

Männer befinden sich in Untersuchungshaft

Beide Männer wurden der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese ordnete wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eine Untersuchungshaft an. Die Männer wurden nach Angaben der Polizei in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.