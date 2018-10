vor 30 Minuten

Schlechter Scherz: Klebeband über Fahrbahn gespannt

Unbekannte Täter haben in Kalchreuth in Fahrtrichtung Weiher ein Panzertape über die Fahrbahn gespannt. Die Polizei spricht von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Verletzt wurde niemand.