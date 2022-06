Schlechte Stimmung: Konsumklima stürzt auf neuen Tiefstand

Nach einer leichten Erholung im Vormonat ist die Verbraucherstimmung im Juni auf ein neues Allzeittief gesunken. Nach der aktuelle Studie der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) wurde der niedrigste Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Erhebung im Jahr 1991 gemessen. Der historische Tiefstand im April wurde damit noch einmal unterboten. Vor allem die hohe Inflationsrate verunsichert die Verbraucher.

Verbraucher fürchten Rezession

Trotz des Tankrabatts liegt die Inflationsrate bei fast acht Prozent, das ist der Hauptgrund für die schlechte Verbraucherstimmung, erklärt der Konsumexperte der GfK, Rolf Bürkl: "Der anhaltende Krieg in der Ukraine sowie unterbrochene Lieferketten lassen die Energie- und Lebensmittelpreise derzeit regelrecht explodieren. Der Anstieg der Lebenshaltungskosten drückt schwer auf die Stimmung der Verbraucher und schickt diese auf Talfahrt." Die Gefahr, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte, wird von den Verbrauchern nach wie vor als sehr hoch eingeschätzt.

Einkommensaussichten so schlecht wie zuletzt vor 20 Jahren

Auch für die Entwicklung ihrer Einkommen erwarten die Menschen in Deutschland nichts Gutes. Die Aussichten werden so schlecht beurteilt wie zuletzt im Dezember 2002 und damit deutlich schlechter als im von Corona geprägten vergangenen Jahr. Angesichts dieser Aussichten, wollen die Verbraucher auch kein Geld für größere Anschaffungen ausgeben, obwohl viele während der Coronazeit Geld angespart haben. Damit drohe der private Konsum als wichtige Stütze für das Wachstum der Wirtschaft auszufallen, so die GfK.

Kein Aufwärtstrend in Sicht

Die GfK erwartet keine schnelle Trendwende bei der Verbraucherstimmung. Aus Sicht der Forscher kommt diese erst, wenn es zu erfolgreichen Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg kommt. Zudem sei die Europäische Zentralbank jetzt gefordert, durch geeignete Maßnahmen den Preisanstieg einzudämmen, ohne dadurch die angeschlagene deutsche Wirtschaft in die Rezession zu schicken. Denn so Rolf Bürkl, "wenn viel Geld für Lebensmittel und Energie ausgegeben werden muss, fehlt es an anderer Stelle und dementsprechend ist die Kauflaune derzeit sehr gedämpft." Für den Konsumklimaindex befragt die Marktforschungsgesellschaft GfK monatlich rund 2.000 Verbraucher im Auftrag der EU-Kommission.