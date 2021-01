Schlechte Stimmung beim Klinikverbund Allgäu: Ärzte kündigen

An den Klinikstandorten Mindelheim und Ottobeuren ist die Stimmung schlecht: Erst hat Geschäftsführer Franz Huber gekündigt, dann folgten im Dezember auch ein Chefarzt sowie zwei Oberärzte: Gründe sollen vor allem schlechtere Arbeitsbedingungen unter der neuen Leitung des Klinikverbundes Allgäu gewesen sein.

Parteien fordern Aufklärung der Situation

Da im April auch noch ein bisher eigenständiges Labor ausgelagert wird, fordern CSU und Grüne Aufklärung. In einem gemeinsamen Antrag wollen die Kreistagsfraktionen vom Aufsichtsratsvorsitzenden und ehemaligen Unterallgäuer Landrat Hans Joachim Weirather (Freie Wähler) wissen, was die Ursachen für die Sorgen der Belegschaft sind. Und was die Klinik-Leitung unternommen hat, um mögliche Konflikte zu entschärfen.

Die Fraktionen seien sich bewusst, dass der erfolgreiche Betrieb der Kliniken eine entsprechende Wirtschaftlichkeit voraussetze. Dennoch bleibe es Pflichtaufgabe des Landkreises, eine leistungsgerechte Krankenhausversorgung zu gewährleisten, erklären die Fraktionsvorsitzenden Andreas Tschugg (CSU) und Daniel Pflügl von den Grünen.

Neue Chefärzte in Mindelheimer Klinik

Einen Termin für die geforderte Anhörung gibt es noch nicht. Währenddessen präsentierte der Klinikverbund zum Jahreswechsel zwei neue Chefärzte für die Gastroenterologie und die Unfallchirurgie in Mindelheim und einen neuen Geschäftsführer für Ottobeuren.