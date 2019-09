17.09.2019, 07:57 Uhr

Schlechte Sicht im Kaufbeurer Stadion: Kaum Fans bei Infoabend

Was ist dran an der Debatte um die schlechte Sicht auf den Stehplätzen im Kaufbeurer Eisstadion? Zur Infoveranstaltung im Stadtsaal am Abend kamen nur 32 Fans. Das Thema war dank einer Idee der Stadt schnell erledigt.