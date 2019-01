Schlechte Räumung: BOB kritisiert Deutsche Bahn

Der Chef der Bayerischen Oberlandbahn, Fabian Amini, macht seinem Ärger Luft: "Es gab schon deutlich heftigere Wintereinbrüche in der Vergangenheit und es konnte trotzdem schnell wieder gefahren werden. Es ist tragisch, wie bei der Deutschen Bahn an der Qualität und Leistung der Schneeräumung auf Kosten unserer Fahrgäste gespart wird. Wir haben einen neuen Tiefpunkt erreicht“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung der Bayerischen Oberlandbahn.

Transdev wirft Deutscher Bahn Missmanagement vor

Ein Sprecher von Transdev, der Muttergesellschaft der Bayerischen Oberlandbahn, pflichtete Amini bei. Als Betreiber des Regionalverkehrs sei man auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen.

"Leider war die Deutsche Bahn als Eigentümer dieser Infrastruktur erneut nicht in der Lage, durch vorausschauende Planung und den Einsatz von ausreichend Personal das entstandene Chaos zu verhindern und einen störungsfreien Bahnbetrieb auch unter erschwerten Bedingungen sicherzustellen".

Unter solchem Missmanagement würden nicht nur die Fahrgäste, sondern auch die Bahnbetreiber in Bayern leiden.

Aktuell Züge nur zwischen Holzkirchen und München

Die BOB musste heute morgen gegen 7.00 Uhr ihren Betrieb Richtung Oberland wieder einstellen, weil es aufgrund der Schneemenge zu Weichenstörungen kam. Gestern Abend noch hatte die BOB alle Strecken freigegeben. Laut BOB habe die DB NetzAG inzwischen ein Konzept zu Schneeräumung und Vegetationsrückschnitt für die kommenden Tage entwickelt. Aktuell verkehrt die BOB nur zwischen Holzkirchen und München.