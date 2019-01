Schlechte Aussichten auf fränkischen Eiswein

Mitte Dezember hatte der Fränkische Weinbauverband eine Liste der Winzer erstellt, die Eiswein produzieren wollen. Sie umfasst gerade einmal fünf Adressen. Eine davon ist das Weingut Höfling in Eußenheim. "Bisher sehen die Trauben noch gar nicht so schlecht aus", sagt Seniorchef Werner Höfling am Donnerstag (03.01.19) auf Nachfrage. Alles sei derzeit noch im Schwebezustand. Sollte sich in den nächsten zwei Wochen allerdings nicht der nötige Frost einstellen – mindestens minus 7 Grad müssen es für den Eiswein sein – dann werden er und Sohn Klaus die Trauben wohl abschreiben. Es wäre zwar schön, noch etwas ganz Hochwertiges zu haben, so der Winzer. Darauf angewiesen sei man aber nicht.

Eiswein, ein exklusives Premiumprodukt

Der Eiswein ist für die Weinbaubetriebe allgemein eher ein zusätzlicher Bonus – ein Premiumprodukt, für das auch nur ein kleiner Markt vorhanden ist. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt Winzer Christian Reiss aus dem Würzburger Stadtteil Unterdürrbach auf Nachfrage. "Die Hoffnung schwindet langsam", meint dagegen sein Kollege Michael Huller aus Homburg. Beide haben ebenfalls noch Silvanertrauben in ihren Weinbergen hängen und können nun verfolgen, wie diese allmählich faulig werden.

Weinbaupräsident hat Eiswein abgeschrieben

Artur Steinmann aus Sommerhausen, der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands, hat sich die Mühe mit dem Eiswein von vornherein gespart. Er persönlich glaubt auch nicht daran, dass es in diesem Winter noch einen solchen geben wird. Mit Blick auf die Qualität der Trauben sagt Steinmann: "Wenn es um diese Zeit im Jahr noch keinen richtigen Frost hatte, dann wird das wohl nix mehr."