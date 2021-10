Schlechte Akustik und undichtes Dach: Sanierungsfall Opernhaus

Als das Nürnberger Opernhaus im Jahr 1905 eröffnet wurde, war es eines der modernsten Häuser im Land. Es konnte beheizt werden und hatte bereits eine elektrische Beleuchtung. Das wird jetzt zum Fluch. Denn die alten Heizungsschächte sind gefährlich. Durch sie kann sich bei einem Brand der Rauch im gesamten Gebäude verteilen, sagt Peter Gormanns, der technische Direktor des Staatstheaters beim Presserundgang durchs Haus.

Adolf Hitler ordnete Opernhaus-Umbau an

Deshalb muss dringend saniert werden, denn die Betriebsgenehmigung läuft in vier Jahren wegen des fehlenden Brandschutzes aus. Dann ist Schluss auf der Bühne am Richard-Wagner-Platz. Aber es gibt noch mehr Gründe, warum dringend saniert und umgebaut werden muss. Einer ist die mangelhafte Akustik. Schuld daran ist ein Umbau im Jahr 1935. Angeordnet hatte den Adolf Hitler. Die Nationalsozialisten haben damals alle Jugendstil-Elemente aus dem Gebäude entfernt. Dem Umbau fiel der vierte Rang zum Opfer, der Orchestergraben wurde komplett umgestaltet.

Technik stammt aus der Kaiserzeit

Das hatte zur Folge, dass es seitdem auf vielen Plätzen keinen Hörgenuss mehr gibt, sagt Gormanns. Außerdem ist der Blick auf die Bühne durch Einbauten aus dieser Zeit beeinträchtigt. All das müsste bei der Sanierung verbessert werden. Sonst könnte die Nürnberger Oper aus Sicht des technischen Direktors in der Konkurrenz vergleichbarer Häuser nicht mehr mithalten. Und auch die Bühnentechnik muss aus der Kaiserzeit in die Moderne gebracht werden.

Bühnenarbeiter leisten Schwerstarbeit

Gormanns nennt als Beispiel die Seitenbühne, die es in der Nürnberger Oper nicht gibt. Auf dieser Fläche könnten Kulissen verschiedener Produktionen gelagert und schnell auf die Hauptbühne geschoben werden. Dadurch ist der Wechsel zwischen mehreren Stücken mit weniger Aufwand möglich. Derzeit sind Flächen hinter und neben der Bühne so verwinkelt und eng, dass größere Kulissen jedes Mal zerlegt werden müssen, wenn ein anderes Stück auf dem Spielplan steht. "Pro Tag werden bei uns rund 20 Tonnen Dekoration meist von Hand bewegt", erläutert Gormanns.