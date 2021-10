Schlaue Sensoren: Neu-Ulm will zur "Smart City" werden

Neu-Ulm will eine "Smart City" werden, also die Entwicklung der Stadt mithilfe der Digitalisierung vorantreiben. Die Vision: Mit digitaler, schlauer Vernetzung und moderner Technik soll der Alltag in der Stadt lebenswerter werden. Das Leben der Menschen soll also bequemer und einfacher werden.

Sensoren helfen Autofahrern bei Parkplatzsuche

Am Dienstagabend war eine Auftaktveranstaltung für das Projekt "Smart City". Vorgestellt wurde ein Parkraumkonzept für Neu-Ulm: Der Autofahrer kann sich bereits im Fahrzeug via Smartphone einen Parkplatz reservieren, Sensoren auf der Straße erkennen freie Plätze. So spart man Zeit und schont die Umwelt. Indem Sensoren und Kameras die Anzahl an Fahrzeugen erfassen, ließe sich auch eine Ampelschaltung gezielt steuern, um so Staus zu vermeiden.

Smart City: Menschen können ihre Ideen einreichen

Ob dieses oder aber ganze andere Projekte umgesetzt werden, bestimmen die Bürgerinnen und Bürger in Neu-Ulm mit. Die Stadt lädt Interessierte dazu ein, selbst Vorschläge zu machen und Ideen zu entwickeln. Sie können ihre Wünsche bei Workshops einbringen.

Neu-Ulm und Füssen sind zwei von elf Kommunen in Bayern, die den Zuschlag für das Modellprojekt "Smart Cities Smart Regions" vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr erhalten haben. Ziel des bayernweiten Projektes ist es, die Erkenntnisse auch auf andere Kommunen zu übertragen.

Digitalisierung kann Verwaltungen entlasten

Die Möglichkeiten der Smart City sind vielfältig. Kirchheim bei München erstellt etwa ein digitales 3-D-Modell der Stadt. Bürger, die ein Haus bauen wollen, schicken einfach ihre Daten ans Rathaus. Ein Programm, das sämtliche Regeln beachtet, soll dann erkennen, ob gegen Bestimmungen verstoßen wird. Das könnte Genehmigungen beschleunigen und die Verwaltung entlasten.

Auch bei der Vogelzählung kann Digitalisierung helfen. Statt Personen erfassen Kameras und Mikrofone die Tiere.