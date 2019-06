01.06.2019, 22:57 Uhr

Hochwasser in Bayern: Schlauchbootfahrer aus Isar gerettet

Ideales Ausflugswetter in Bayern an diesem Wochenende, aber Vorsicht: Viele Flüsse haben immer noch Hochwasser. So auch die Isar. Die Kreiswasserwacht München musste am Abend drei Schlauchbootfahrer aus der Wasserwalze am Maria-Einsiedel-Steg retten.