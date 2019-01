Schlappmaulorden für Hubert Aiwanger

Der Orden wird Aiwanger in der Rosenmontagssitzung am 04.März in Kitzingen verliehen. Die Laudatio auf den Freie-Wähler-Chef hält die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die im vergangenen Jahr den Kitzinger Schlappmaulorden erhalten hatte.

Prominente Ordensträger

Hubert Aiwanger steht damit künftig in einer Reihe mit prominenten Schlappmaulordensträgern. Den Orden der KiKaG haben schon die Verstorbenen Kohl, Genscher, Westerwelle oder Möllemann erhalten. Die Liste lässt sich fortsetzen mit Gregor Gysi, Günter Beckstein, Gabriele Pauli, Wolfgang Kubicki, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger oder Claudia Roth - aber auch Promis aus dem Show-Business: Michl Müller, Alfons Schuhbeck oder Waldi Hartmann. Bis auf Helmut Kohl waren sie alle in Kitzingen, um sich als Schlappmaul mit dem Orden ehren zu lassen.