Schlappenzeit statt Schlappentag in Hof

In Hof fällt im Jahr 2022 zum dritten Mal in Folge der traditionelle Schlappentag aus. Statt des großen Volks- und Schützenfests gibt es in diesem Jahr eine Reihe kleinerer Veranstaltungen unter den Namen Schlappenzeit.

Hofer Schlappentag wegen Corona-Pandemie abgesagt

Weil die Corona-Lage im März noch ungewiss war, hatten die Verantwortlichen die Durchführung des Schlappentags zum dritten Mal in Folge abgesagt . Aufgrund der Pandemie hatte die Veranstaltung 2021 beispielsweise nur digital stattgefunden. Für 2022 haben die Macher nun eine andere Lösung gefunden: Mehrere kleine Veranstaltungen unter dem Namen "Schlappenzeit" ersetzen die große Feier.

"Die Entscheidung musste aus organisatorischen Gründen im März getroffen werden, damals konnten wir aufgrund der geltenden Regelungen gemeinsam nur so handeln", erklärt Lars Neumann von der Privilegierten Scheiben-Schützen-Gesellschaft (PSSG). Stand heute hätten man anders entschieden.

Schlappenzeit statt Schlappentag

Das große Fest zum 590. Hofer Schlappentag fällt also aus, dafür soll dann ab dem 13. bis zum 19. Juni das Geschehen mit mehreren, einzelnen Veranstaltungen entzerrt werden. 18 Gaststätten und Biergärten machen mit, heißt es auf der Internetseite der Stadt Hof . Bei diesen Veranstaltungen wird dann auch das traditionelle süffige Schlappenbier ausgeschenkt. In manchen der teilnehmenden Gaststätten gebe es sogar eine Schlappentags-Bratwurst, so Metzgermeister Christian Herpich.

Eines der ältesten Schützen- und Handwerkerfeste Deutschlands

Der Hofer Schlappentag wird traditionell seit fast 600 Jahren am Montag nach Pfingsten gefeiert. Es ist eines der ältesten Schützen- und Handwerkerfeste in Deutschland. Die Veranstaltung geht auf den Überfall der Hussiten im Jahr 1430 zurück. Für den Wiederaufbau der zerstörten Stadt gewährte der damalige Landesherr, der Markgraf von Brandenburg, den Hofern zehn Jahre Steuerfreiheit. Im Gegenzug mussten sie eine Bürgerwehr zur Stadtverteidigung aufbauen.

Schießübungen in Holzschlappen

Allerdings nahmen die Handwerker die Pflicht für die Schießübungen nicht so ernst und rannten erst am letztmöglichen Tag, dem ersten Montag nach Pfingsten, zum Hofer Schießhäuschen, und zwar in ihren Holzschlappen. Bald kamen die Schützen auf die Idee eines Festes. Dafür wird auch eigens Bier gebraut - das Hofer Schlappenbier. Dieses soll es dieses Jahr zur Schlappenzeit im Handel, aber auch in Gaststätten und Biergärten geben.