Schlangenexperte: "Kreuzottern sind meine Leidenschaft"

Pauli Hien aus Straubing erforscht und züchtet Kreuzottern. In seinem Garten hat er mehrere große Gehege gebaut. Dort leben rund 40 Kreuzottern. Hien will aufklären – zu Kreuzottern kursieren viele Schauermärchen. Alle falsch, sagt der Schlangenexperte. Denn über das Leben der einzigartig gezeichneten und scheuen Reptilien ist nach wie vor vieles nicht bekannt.

Gehege artgerecht gestaltet

Die Netzabdeckungen der Schlangengehege im Garten von Pauli Hien sind mit Zahlenschlössern gesichert. Nicht unbedingt, weil die Bewohner so gefährlich sind – sie sind wertvoll. Denn in freier Wildbahn würden sich die Kreuzottern nie so gut beobachten lassen wie hier in menschlicher Obhut. Die Gehege hat der Schlangenexperte Pauli Hien artgerecht gestaltet. In den Tümpeln darin tummeln sich Molche und Kaulquappen, es wachsen Sonnentau und Farne, und zwischen den Wurzeln und im Astgestrüpp können sich die Kreuzottern gut verstecken.

Die Tiere sind perfekt getarnt, selbst im Gehege sind sie auf den ersten Blick kaum zu entdecken. Die Anwesenheit von Pauli Hien sind die Tiere gewohnt, ihm gegenüber haben sie im Lauf der Zeit ihre Scheu abgelegt. Vor Besuchern flüchten sie zunächst, ehe sie sich nach einigen Minuten dann doch wieder auf ihre sonnigen Ruheplätze schlängeln.

Hien: Kreuzottern sind faszinierende Tiere

Bereits in seiner Kindheit sei er von Schlangen und Amphibien fasziniert gewesen, erzählt Pauli Hien. Er ist eigentlich Dokumentarfilmer, hat Tiere in der ganzen Welt beobachtet und gefilmt. Nashörner, Kobras, Pythons, Klapperschlangen. Seit gut zehn Jahren dreht sich aber das Leben von Pauli Hien vor allem um die Kreuzotter:

"Sie haben einzigartige Verhaltensweisen, jede von ihnen ist individuell gezeichnet und gefärbt. Es sind einfach tolle Tiere." Pauli Hien, Kreuzotter-Experte

Noch nie gebissen worden

Mit dicken Handschuhen, festem Schuhwerk und einem sogenannten Schlangenhaken ausgerüstet, steigt Pauli Hien in eines seiner Gehege. Routiniert nimmt er ein ausgewachsenes Weibchen in die Hand, folgt elegant den Bewegungen der Schlange. Die nimmt das Prozedere vollkommen gelassen hin. "Warum sollte sie mich jetzt beißen?", fragt Hien. Kreuzottern sind nicht aggressiv, beißen nur zu, wenn sie auf Beutejagd sind oder sich in die Ecke getrieben fühlen und sich verteidigen wollen. "Ich arbeite mein ganzes Leben schon mit Giftschlangen und die vergangenen zehn Jahre beinahe täglich mit Kreuzottern. Ich bin aber noch nie gebissen worden."

Pauli Hien weiß, dass Kreuzottern ihr Gift für die Beutejagd aufsparen wollen. Und sie kennen ihren Pfleger. In freier Natur sollte man den Kreuzottern respektvoll und mit gebotenem Abstand begegnen. Dann kann auch dort nix schiefgehen.

Giftschlangenhaltung muss genehmigt werden

Kreuzottern gehören zur Familie der Vipern. Ihr Gift gilt als sehr wirksamen. Für den Menschen sind Kreuzottern dennoch meist ungefährlich.

Sollte man doch von einer Kreuzotter gebissen werden, sollte man direkt ins Krankenhaus gehen. Aber es gab in den vergangenen Jahren keine tödlichen Kreuzotterunfälle mehr: "Wenn man ihnen nicht weh tut und sie nicht in eine Verteidigungsposition bringt, sind sie harmlos." In der Regel flüchten die Tiere ohnehin, bevor sie der Mensch sehen könnte, weiß der Schlangenexperte.

Um die Tiere in Gefangenschaft halten zu können, braucht er die Genehmigung der Bezirksregierung von Niederbayern. Dort weiß man um die Expertise des Niederbayern.

Wo leben Kreuzottern?

Die Kreuzotter ist die einzige Schlangenart, die nördlich des nördlichen Polarkreises vorkommt. Im Gebirge lebt die Kreuzotter bis in Höhen von 3.000 Meter. Keine andere Schlangenart hat ein derart großes Verbreitungsgebiet. Kreuzottern leben in Nord- und Mitteleuropa, Skandinavien, Mittelasien. Auch in Nordkorea, China und der Mongolei sind die Tiere zu finden. Sie lieben Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit, zum Beispiel Waldränder oder Schneisen im Wald, Moore und krautige Wiesen. Wichtig sind für die Schlange gute Versteckmöglichkeiten, zum Beispiel zwischen dürren Ästen oder in felsigen Bereichen.

Vipern sind "Heavy Metal"

Mit der Nachzucht in seinen Gehegen deckt Pauli Hien zum einen den Bedarf von Zoos. Andererseits nutzt er die Beobachtungsmöglichkeit, um mehr über die zumindest in Bayern gefährdeten Reptilien zu lernen. Nach wie vor sei vieles über die Kreuzottern nicht bekannt, erklärt Pauli Hien. Das will der gelernte Schreiner ändern. Er will der Kreuzotter hierzulande helfen, er will die Reptilien studieren. "Mein ganzes Leben wurde von Schlangen geprägt", sagt Hien. "Wenn ich eine sehe, elektrisiert mich das. Das ist schon Heavy Metal", lacht er. "Und mal ehrlich, niemand würde kommen, wenn ich Blindschleichen züchten würde!"