Schlangen vor den fränkischen Impfzentren

Schlange stehen vor den Impfzentren. Das ist seit einigen Tagen wieder Realität. Die Nachfrage nach der Coronaimpfung steigt, einen Termin zu ergattern ist aber gar nicht so einfach. Luis Frühling startet im Impfzentrum an der Großreuther Straße in Nürnberg bereits den dritten Versuch für seine zweite Impfung: "Ich war vergangene Woche schon da, am Dienstag nach den Feiertagen, aber sie hatten leider zu. Dann bin ich am Mittwoch gekommen, hatte auch zu. Momentan ist es die einzige Station, wo man sich impfen lassen kann." Vor zehn Tagen schloss das Zentrum im Citypoint in der Innenstadt, um in die Nähe des Plärrers umzuziehen. Seit heute stehen aber wieder zwei Impfzentren zur Verfügung.

Es fehlen Personal und Räume für Impfungen

Das reicht aber nicht aus. Diesmal liegt es nicht am fehlenden Impfstoff, wie zu Beginn der Impfkampagne, sondern schlichtweg am fehlenden Personal und fehlenden Räumlichkeiten. Es bildeten sich zum Teil unfassbar lange Schlangen vor dem Impfzentrum, vor allem an den Nachmittagen sei der Andrang groß, sagt die Sprecherin des Nürnberger Gesundheitsamtes, Ulrike Goeken-Haidl. Wer könne, solle lieber am Vormittag zum Impfen kommen. In den letzten Monaten wurden mit sinkender Nachfrage viele Impfzentren abgebaut, die müssen nun wieder mühsam aufgebaut werden.

Täglich drei Mal so viele Impfdosen ab Dezember

Rolf Rabenstein, Leiter der Koordinationsstelle der Impfzentren hat bereits einen konkreten Zeitplan: "Problem ist, dass die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt, das ist unser größtes Problem zurzeit." Ab nächster Woche sollen die Kapazitäten aufgestockt werden. Bis wir sie zum 1. Dezember sollen pro Tag drei Mal so viele Impfdosen gegeben werden können. Die steigenden Inzidenzwerte der letzten Wochen und die Belegung der Intensivbetten scheinen für viele Menschen ein Warnsignal zu sein. Die Sorgen werden größer und viele wollen sich besser schützen.

Boosterimpfung boomt

Das gilt vor allem für bereits Geimpfte. Unter den Wartenden am Nürnberger Impfzentrum sind viele, die eine Auffrischung wollen. Ein Trend, den auch die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) bestätigt. Die Zahl der Booster-Impfungen übersteige inzwischen die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen deutlich. Durch die steigende Nachfrage lohnt sich für die Arztpraxen auch die Impfstoffbestellung wieder. Laut KVB sind die Praxen "in der Lage, diese Impfungen durchzuführen – wobei zu beachten ist, dass immer auch die Regelversorgung der Patientinnen und Patienten aufrechterhalten werden muss." Dies kann gerade in Zeiten von Grippe und Erkältungen zu Wartezeiten führen.

Hohe Nachfrage in Oberfranken

Auch in Oberfranken steigt die Nachfrage nach der Coronaimpfung stark an, wie die Landratsämter der Kommunen bestätigen. Im Landkreis Wunsiedel habe sich das vor allem bei den Mobilen Impfteams gezeigt. Die Nachfrage nach Impfungen habe sich dort laut einer Sprecherin seit Sommer sogar verdoppelt bis verfünffacht. Ähnlich verhält sich die Situation auch in Forchheim, Bamberg und Hof. Auch hier überwiegt der Anstieg der Drittimpfungen.