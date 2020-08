Schlange in Landshut gesucht: Boa flüchtete aus offenem Fenster

Eine 1,30 Meter lange Boa ist am Samstag wohl einem Landshuter aus dem Fenster entwischt – und seitdem auf der Flucht. Das gab die Polizei am Montag bekannt.

Der 50-jährige Reptilienbesitzer wollte gegen 15 Uhr das Terrarium reinigen und legte die braungemusterte Schlange solange auf einem Stuhl ab. Anschließend fehlte jede Spur von ihr, so ein Sprecher. Da sich die Boa nicht mehr in der Wohnung befunden habe, sei die einzige Fluchtmöglichkeit ein gekipptes Dachfenster, so die Vermutung der Polizei.

Schlange ist scheu und ungiftig

Der Besitzer geht davon aus, dass sich die Schlange in ein Erdloch oder einen Keller verkrochen habe - denn sie sei sehr scheu. Aufgrund der Kälte ist davon auszugehen, dass sie zusammengerollt aufzufinden ist.

Bei der Boa handelt es sich um eine ungiftige Würgeschlange die für Menschen nicht gefährlich sei, sagte ein Sprecher gegenüber dem BR.

Der Finder solle sie dennoch nicht anfassen und die Polizei verständigen. Die Nachbarschaft am Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz in Landshut ist bereits informiert. Die Polizeiinspektion Landshut bittet um Hinweise unter 0871/9252-0.