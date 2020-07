Schlange büxt aus: Aufregung in Zeil am Main

Der "Reptilien-Notruf" erreichte die Polizeiinspektion Haßfurt am Freitagabend: Ein Anwohner der Abt-Wolf-Straße in Zeil am Main hatte eine Schlange gesehen! Das anderthalb Meter lange Reptil - schwarz, mit rotem Kopf - habe sich in einem Holzschuppen versteckt, teilte der aufgeregte Mann mit.

Giftig oder ungiftig?

Die herbeigerufenen Polizisten entdeckten die Schlange wenig später. Da sich keiner der Beamten mit Schlangen auskannte, war unklar, ob das Exemplar möglicherweise giftig sein könnte. Deshalb fotografierten die Polizisten die Schlange und leiteten das Foto an diverse Schlangen-Experten weiter.

Über geöffnetes Fenster ausgebüxt

Ein Reptilienfreund gab schnell Entwarnung: Bei der Zeiler Schlange handelte es sich um eine ungiftige Indigonatter. Die lokale Feuerwehr rückte an und leerte den Holzschuppen. Bevor das Reptil eingefangen werden konnte, traf der Eigentümer der Schlange am Einsatzort ein und nahm sein Tier an sich. Offenbar war die Schlange durch ein geöffnetes Fenster seiner Wohnung ins Freie entwichen.