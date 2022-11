Nur "Schlamperei": Bürgermeister aus Selbitz freigesprochen

Das Amtsgericht Hof hat am Donnerstagmittag den Selbitzer Bürgermeister Stefan Busch (Parteifreie Wähler Selbitz) vom Vorwurf des "Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt" freigesprochen. Konkret ging es um rund 38.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge für Bauhof-Mitarbeiter, die die oberfränkische Kleinstadt für Bereitschaftsdienste zwischen 2017 und 2019 nicht an die Rentenkasse abgeführt hatte.

Nachzahlung von Sozialabgaben und Zulagen

Inzwischen wurden diese Sozialabgaben von der Stadt Selbitz ebenso nachbezahlt wie auch tarifvertragliche Zulagen, die die Stadt den Bauhof-Mitarbeitern jahrelang nicht gezahlt hatte. Auf dieses Problem hatte der Bayerische Kommunale Prüfungsverband die Stadtverwaltung mit dem Bürgermeister an der Spitze bereits 2017 aufmerksam gemacht. Doch erst 2019 wurden entsprechende Vorgaben des Prüfberichts im Selbitzer Rathaus abgearbeitet.

"Schlamperei und Aufschieberei" statt strafbares Handeln

Das Amtsgericht Hof sprach heute im Urteil von einem "großen Ausmaß an Schlamperei, Aufschieberei im Rathaus Selbitz bei gleichzeitig dünner Personaldecke". Doch daraus lasse sich kein vorsätzliches strafbares Handeln des Bürgermeisters ableiten. Offensichtlich habe in der ganzen Stadtverwaltung niemand ein Gespür dafür gehabt, dass der Prüfbericht auf das Risiko der zu niedrigen Bezahlung hingewiesen habe, so der Richter in der mündlichen Urteilsbegründung. Auch das Landratsamt Hof als Aufsichtsbehörde habe auf dieses Problem nicht hingewiesen, sondern die Anträge auf Fristverlängerung zur Bearbeitung des Problems immer wieder verlängert.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Mit dem Freispruch folgte das Amtsgericht Hof heute dem Antrag des Verteidigers. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen a 180 Euro gefordert. Bei Strafen über 90 Tagessätzen erfolgt automatisch ein Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis.