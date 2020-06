Schlammschlacht in Passauer CSU erreicht Staatsanwaltschaft

Die Schlammschlacht innerhalb der Passauer CSU erreicht ein neues Level: Nachdem bereits im Kommunalwahlkampf der Eindruck entstanden war, die Partei zerfalle in mehrere Lager, sorgt jetzt die Mail eines anonymen Schreibers für Aufsehen. Er beschuldigt darin Passaus dritten Bürgermeister Armin Dickl (CSU) der Untreue, des Betrugs und der Urkundenfälschung.

Die Mail, die dem BR vorliegt, wurde unter anderem an die Staatsanwaltschaft und die Regierung von Niederbayern adressiert. "Wir werden überprüfen, ob es Anhaltspunkte zur Einleitung eines Verfahren gibt", sagt Passaus Oberstaatsanwalt Walter Feiler.

Anonymer Schreiber selbst "CSUler"?

Der Verfasser bezeichnet sich in seiner Mail selbst als "besorgter CSUler". Er beschuldigt Armin Dickl unter anderem, in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender 2019 und 2020 mit Geld der CSU-Fraktion unsachgemäß umgegangen zu sein. Armin Dickl hält die Anschuldigung für "an den Haaren herbeigezogen". "Ich habe nie eine Vollmacht über das Konto der Fraktion, noch eine Zeichnungsberechtigung gehabt", erklärt er. Die Vorwürfe grenzten an Verleumdung. Deshalb will der Politiker jetzt klagen. Die Gespräche mit dem Anwalt laufen.

Vorwurf: Teurer Wein für Lokalmedien

Konkret wirft der anonyme Schreiber Armin Dickl unter anderem vor, Wein im Wert von 400 Euro eingekauft und an Passauer Lokalmedien verschenkt zu haben. Dies falle nicht unter Bewirtungskosten, kritisiert der anonyme Schreiber. Ihm missfallen auch die Kosten für Druck und Porto eines Rundbriefs, dessen Inhalt allgemein gehalten sei. Nur parteiinterne Angelegenheiten würden besprochen, kaum welche, die die Fraktion beträfen. Dafür dürfe kein Fraktionsgeld ausgegeben werden, so der Vorwurf. Wer hinter der Mail steckt, ist unklar.

Fraktionskasse als "Selbstbedienungsladen"?

Wer sich an den in der Mail beschriebenen Vorgängen stört, ist eindeutig: Dickls Kontrahent und vergangener CSU OB-Kandidat Georg Steiner. Das belegt eine Mail von Steiner an die Fraktionskollegen im Anhang des anonymen Schreibens. Darin heißt es: "Ich bin immer noch entsetzt, mit welcher Gleichgültigkeit, ja verhohlenen Sympathie der gestrige Finanzbericht (…) von Euch aufgenommen worden ist. Es ist aus meiner Sicht einfach nicht akzeptabel, dass Armin die Fraktionskasse offenbar als Selbstbedienungsladen betrachtet hat." Steiner schließt die Mail mit den Worten: "Es wird für uns richtig peinlich werden. Vielleicht redet Ihr unter Euch - ohne mich - mal über die Situation. Ich lasse für mich mal alle weiteren Schritte offen."

Gegenüber dem BR zeigt sich Georg Steiner verärgert, dass interne Mails von ihm weiter verbreitet werden: "Mir ist das überhaupt nicht recht, wenn Mails von mir an die Staatsanwaltschaft gespielt werden und ich verurteile das auch ausdrücklich. Das kann ich nicht akzeptieren und halte es für höchst bedauerlich, wenn interne Meinungsverschiedenheiten solche Formen annehmen."

Gespaltene CSU-Lager in Passau

Armin Dickl spricht von einer "Boshaftigkeit", mit der die Passauer CSU seit fünf Jahren behaftet sei. Auch er lässt weitere Schritte offen: "Die Fraktion sollte sich Gedanken machen, wer solche Dinge verbreitet. Und sich dann von manchen Köpfen trennen."

Die Passauer CSU spaltet sich in ein Steiner- und ein Dickl-Lager. Im Kommunalwahlkampf galt lange der Unternehmensberater Armin Dickl als gesetzt für das Rennen um das Oberbürgermeisteramt. Doch dann machte Georg Steiner, Tourismuschef in Linz, öffentlich, dass auch er für den Posten kandidieren will. In einer Kampfabstimmung gewann letztlich Steiner. Dass danach keine Einigkeit herrschte, zeigte kurz darauf die Nominierungsversammlung: Nur 70 Prozent der Passauer CSUler stimmten für die von OB-Kandidat Georg Steiner zusammengestellte Stadtrats-Liste. Und auch nach der Wahl ging es weiter: mit öffentlichen Beschuldigungen, wer für das schlechte Abschneiden der CSU verantwortlich sei.