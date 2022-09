Schlammiges Vergnügen: Mud Masters in Wassertrüdingen

Ob klettern, kriechen oder durch Schlamm waten: In Wassertrüdingen (Lkr. Ansbach) finden am Samstag erstmals die Mud Masters statt. Den Hindernislauf durch ein hügeliges Waldgebiet am Stadtrand gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahlweise auf sechs, zwölf, 16 oder 42 Kilometern Länge.

Teamgedanke statt Zeitkampf

Laut Veranstalter warten unterschiedliche Hindernisse auf die Wettkämpfer: beispielsweise Steilwände, Schlammgruben, eine zehn Meter hohe Wasserrutsche oder ein glitschiger Schlammhügel. Bei den Mud Masters stehe nicht die Zeit im Vordergrund, sondern der Teamgedanke.

Schlammlauf: Nicht nur für geübte Sportler

Der matschige Hindernislauf sei nicht nur etwas für geübte Sportler, heißt es. Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren. Für die Kleinen gibt es eine eigene "Family Edition" des Hindernislaufs. Kinder bis elf Jahre müssen jedoch in Begleitung eines Erwachsenen sein. Die Mud Masters sind nach eigenen Angaben Europas größte Hindernislauf-Serie. Wassertrüdingen ist die zweite von insgesamt vier Stationen in Deutschland in diesem Jahr.