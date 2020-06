Schlamm- und Geröllfluss verschmutzt Wölbattendorf

Starkregen verursacht Schlammfluss: Nach Angaben der Feuerwehr Hof hatte sich am Sonntagmorgen ein Maisfeld gelockert, das an einem abschüssigen Hang gepflanzt war. Es wälzte sich als Schlamm- und Geröllfluss über eine Straße bis in die Mitte des Ortsteils Wölbattendorf.

Über 80 Kräfte im Einsatz

Dabei drang drangen Wasser und Schlamm in den Keller eines Geschäftsgebäudes ein. Zeitweise waren 80 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus Hof und benachbarten Städten, Technisches Hilfswerk und Bauhof damit beschäftigt, den Schaden zu begrenzen und die Verschmutzungen zu beseitigen. Verletzte gibt es nicht.

Sandsäcke als Barrieren

Die Einsatzkräfte haben in dem betroffenen Maisfeld mit Sandsäcken Barrieren errichtet. So wollen sie ein weiteres Abrutschen des Feldes verhindern. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Wölbattendorf und Epplas bleibt vorübergehend gesperrt. Markus Ott, Stadtbrandinspektor von Hof, sagte im BR-Interview, so etwas sei bei Starkregen schon öfter vorgefallen. Es betreffe vor allem Maisfelder mit niedrigstehenden Pflanzen.