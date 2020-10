Schlagstöcke und Reizgas gegen linke Demonstranten in Nürnberg

Großer Polizeieinsatz am Abend in Nürnberg: Grund war eine spontane Versammlung von mehr als 150 Menschen aus dem linken Spektrum. Laut Polizei waren sie wegen eines Prozesses am Nürnberger Amtsgericht auf die Straße gegangen. Mit dem Ausgang des Prozesses waren die Demonstranten offenbar nicht einverstanden, so die Beamten.

Pyrotechnik und Marsch durch Gostenhof

Weil die Versammlung nicht angemeldet war, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen aus. Nach einem Gespräch wurde die Demonstration zunächst aufgelöst und die Teilnehmer verließen den Jamnitzer Platz. Kurze Zeit später allerdings versammelten sich die rund 150 Menschen erneut und zogen in einem Marsch durch den Stadtteil Gostenhof, berichtet die Polizei. Einzelne Personen brannten den Beamten zufolge dabei auch Pyrotechnik ab.

Pfefferspray und Einsatzstöcke

Die Polizei rückte in der Folge unter anderem mit Kräften des Unterstützungskommandos und Beamten der Bereitschaftspolizei an. Diesen gelang es demnach nur mit Hilfe von Reizgas und Schlagstöcken zu verhindern, dass der Demonstrationszug auf die vielbefahrene Fürther Straße gelangte. Laut Polizei wurde dabei allerdings niemand verletzt. Bis etwa 21.00 Uhr kam es im Bereich Gostenhof zu kurzen Verkehrsbehinderungen.