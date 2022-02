Schlagstock- und Pfefferspray-Einsatz bei Hanau-Gedenk-Demo

Zwei Videos, auf denen Polizeikräfte zu sehen sind, die mit Schlagstöcken auf Personen einprügeln, sorgen gegenwärtig für viel Empörung und Diskussion im Netz. Bis zu 600 Personen hatten sich nach Angaben der Polizei am Samstag um 17.30 Uhr zu einer angemeldeten Versammlung am Königsplatz getroffen. Thema der Veranstaltung war das Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau am 19. Februar 2020, bei dem neun Bürger mit Migrationshintergrund getötet wurden.

Beamten in den Bauch geschlagen, Polizist beleidigt

Die Polizei habe im Vorfeld Erkenntnisse darüber gehabt, dass sich dort auch gewaltbereite Personen aus dem linken Spektrum einfinden würden, erklärte die Behörde heute, deshalb sei die Veranstaltung mit entsprechendem Kräfteeinsatz begleitet worden. Zwei tatverdächtige Männer, die bereits am Nachmittag bei der großen Anti-Sicherheitskonferenz-Demonstration durch Straftaten aufgefallen seien, konnten am Königsplatz wiedererkannt und festgenommen werden. Ein 20-jähriger Traunsteiner soll einem Beamten mit der Faust in den Bauch geschlagen, ein 36-Jähriger aus Bad Tölz einen Beamten beleidigt haben.

Polizei: Drei Beamte verletzt

Kurz nachdem der angemeldete Demonstrationzug gegen 19 Uhr zum etwa drei Kilometer entfernten Georg-Freundorfer-Platz für eine Abschlusskundgebung aufgebrochen war, kam es an einer baustellenbedingten Engstelle zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Teilnehmenden. Personen aus dem sogenannten Schwarzen Block hätten seitlich mitgehende Einsatzkräfte eingekeilt, so die Polizei, diese hätten sich daraufhin mit Pfefferspray und Schlagstöcken aus der Situation befreit. Drei Beamte seien dabei verletzt worden, so die Polizei. Unter anderem soll ein 20-jähriger Augsburger einen Beamten mit einer sogenannten "Knüppelfahne" attackiert haben, also einer Fahne, die auch als Schlagstock verwendet werden kann. Zu einer Festnahme des Tatverdächtigen kam es zu dem Zeitpunkt nicht. Im Netz schildern Beobachter und Teilnehmer die Situation anders, demnach sei von Demonstrierenden keine Gewalt vorausgegangen.

Polizei: Beamte bedrängt

Ein von einem Journalisten-Kollektiv auf Twitter verbreitetes Video zeigt vermutlich eine Situation auf dem Weg dorthin in der Luisenstraße, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Zu sehen sind Einsatzkräfte, die unter Ausübung körperlicher Gewalt gegen Demonstranten vorgehen.

Der Darstellung der Polizei, zur "Anwendung von unmittelbarem Zwang mittels Pfefferspray und Einsatzstock" sei es gekommen, damit sich die Polizeibeamtinnen und -beamten wieder aus der bedrängten Lage befreien hätten können, widerspricht der Video-Veröffentlicher "Kollektiv Communique": "Es ging von der Demonstration keine Gewalt aus" heißt es auf Twitter.