Schlaganfallhelfer-Netzwerk startet in Memmingen

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) will in Memmingen und im Unterallgäu ein Netzwerk von Ehrenamtlichen aufbauen, um Menschen nach einem Schlaganfall auf ihrem Weg zurück ins Leben zu unterstützen. Zum bundesweiten "Tag gegen den Schlaganfall" am Dienstag tritt Schlaganfallhelfer-Koordinatorin Heike Waigel in Memmingen ihren Dienst an.

Schulung und Zertifikat für Schlaganfallhelfer

Jeder, der möchte, kann sich als ehrenamtlicher Schlaganfallhelfer melden und an der Online-Schulung des BRK teilnehmen. Nach insgesamt 40 Stunden kann dann ein entsprechendes Schlaganfallhelfer-Zertifikat erworben werden. Die Schlaganfallhelfer sollen dabei ausdrücklich keine medizinischen oder therapeutischen Leistungen übernehmen oder ersetzen, sondern den Betroffenen individuelle Hilfestellung im Alltag bieten.

Schlaganfall führt häufig zu Behinderung

Unterstützt und fachlich begleitet werden die Schlaganfallhelfer von der Neurologischen Abteilung des Klinikums Memmingen mit Chefarzt Dr. Christoph Lichy. Der Regionalbeauftragte der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe sagte dem BR, dass 30 bis 40 Prozent der Schlaganfall-Patienten "bleibende Behinderungen" davontrügen und entsprechend Unterstützung bräuchten.

Hilfe im Haushalt und gemeinsame Spaziergänge

Die Schlaganfallhelfer sollen bei den Patienten dabei nicht nur praktische Hilfe leisten, etwa im Haushalt oder bei Behördengängen. Es gehe auch um Zuspruch und Ermutigung für die Betroffenen. Das könne auch einmal bedeuten, miteinander spazieren oder in ein Café zu gehen, sagte Heike Waigel dem BR. Außerdem könnten die Helfer professionelle Ansprechpartner etwa für therapeutische oder pflegerische Leistungen vermitteln.

BRK sucht Freiwillige für Schlaganfall-Hilfe

Das Angebot ist für die Patienten komplett kostenfrei. Spesen wie Fahrtkosten der Schlaganfallhelfer trägt das BRK. Nun gehe es zunächst darum, möglichst viele Freiwillige als Schlaganfallhelfer zu akquirieren.

Interessierte können sich unter der Telefonnummer 08331 95310 oder per E-Mail an schlaganfallhelfer@kvunterallgaeu.de an die Koordinatorin Heike Waigel wenden. Eine vergleichbare Initiative, die Patienten nach einem Schlaganfall hilft, gibt es laut dem Roten Kreuz bereits in Ansbach.