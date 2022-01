Schlaganfallhelfer – ehrenamtliche Unterstützung für Betroffene

Die Kosten übernimmt der Rotary Club

Die ehrenamtlichen Schlaganfallhelfer erhalten eine Ausbildung mit Informationen zur Krankheit, psychologischen Grundlagen und rechtlichem Wissen. So können sie in den Bereichen unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird, sei es beim Schriftverkehr, bei Behördengängen oder als Ansprechpartner bei Sorgen und Ängsten. Die Kosten für diese Kurse übernimmt der Rotary Club. Neurologe Dr. Udo Feldheim war 2016 Präsident der Ansbacher Rotarier und startete das Projekt der Stiftung Deutschen Schlaganfallhilfe in Mittelfranken. Inzwischen ist das Ansbacher Modell Vorbild für andere Regionen geworden: Ehrenamtliche Schlaganfallhelfer sind mittlerweile nicht nur in Franken, sondern auch in Thüringen im Einsatz.

Beitrag über Schlaganfallhelfer ausgezeichnet

Der Frankenschau-Beitrag "Schlaganfallhelfer" von Bettina Grillenberger wurde mit dem Sparda Medienpreis ausgezeichnet. Der Preis richtet sich an Medienschaffende, die Beispiele für zukunftsweisendes und motivierendes gesellschaftliches Engagement aufzeigen. "Der Beitrag zeigt emotionale und einfühlsame Momente in oft schwierigen Lebenssituationen", schreibt die Sparda-Stiftung Nürnberg in ihrer Begründung.