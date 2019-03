Schlaganfall-Lotsen für Stadt und Landkreis Ansbach

Umgesetzt wird das Projekt von ANregiomed, dem Rotary Club Ansbach, dem Kreisverband Ansbach des Bayerischen Roten Kreuzes sowie clinic@home und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Die Schlaganfall-Lotsen sollen künftig Patienten im ersten Jahr nach dem Schlaganfall unterstützen, um eine bestmögliche Rehabilitation zu ermöglichen und einen weiteren Schlaganfall zu verhindern.

„Die Lotsen werden die Patienten schon am ersten Tag im Krankenhaus besuchen, begleiten sie bei Reha-Maßnahmen, kümmern sich um Termine bei Fachärzten und stehen ihnen in dem veränderten Alltag zur Seite.“ Dr. Udo Feldheim, Neurologe und Projektkoordinator

Pro Jahr erleiden laut Feldheim in Stadt und Landkreis Ansbach rund 800 Menschen einen Schlaganfall. Dies sei die häufigste Ursache für eine erworbene Behinderung im Erwachsenenalter. Rund 60 Prozent der Schlaganfall-Patienten hätten auch noch nach einem Jahr Ausfallerscheinungen, erklärt Feldheim.

Berufserfahrung und Zusatzausbildung erforderlich

Für Stadt und Landkreis Ansbach sind mit Sabine Will und Viktoria Lehr bereits zwei Lotsinnen ausgebildet worden. Die Voraussetzungen um als Lotse arbeiten zu dürfen ist eine Ausbildung als Krankenschwester oder Krankenpfleger und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung auf beispielsweise einer neurologischen Station. Zusätzlich muss das Personal eine sogenannte „Care- oder Casemanagement-Ausbildung“ vorweisen. Erst wenn diese Anforderungen erfüllt sind, werden die Mitarbeiter durch eine sechsmonatige Fortbildung bei der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe in Gütersloh zum Schlaganfall-Lotsen fortgebildet, so Feldheim.

Jeder hauptamtliche Lotse soll künftig bis zu 100 Patienten betreuen. Dieses Projekt findet im Rahmen eines übergeordneten Modellprojekts der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe statt. 2.000 Patienten werden dort betreut und wissenschaftlich begleitet.

Förderung vom Bund

Der Bund fördert das Projekt mit sieben Millionen Euro. Verlaufe das Projekt gut, sollen die Schlaganfall-Lotsen bundesweit eingeführt und durch die Krankenkassen finanziert werden, erklärt Dr. Michael Brinkmeier, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.