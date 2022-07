Schlag gegen Zuhälterbande - Zehn Verdächtige in Haft

Wegen des Verdachts auf Menschenhandel haben 160 Beamte in Bayern und Baden-Württemberg gestern sechs Wohnungen durchsucht. Bei den Razzien in München, Altötting, Ingolstadt, Illertissen im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm und in Laupheim im Landkreis Biberach wurden insgesamt zehn Tatverdächtige festgenommen. Ihnen wird gewerbsmäßige Zwangsprostitution und Zuhälterei zur Last gelegt.

Junge Frauen als Zwangsprostituierte in Süddeutschland

Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord hatten sich seit März 2021 Hinweise verdichtet, dass eine Bande regelmäßig junge rumänische Frauen nach Deutschland lockt, um sie im süddeutschen Raum zur Prostitution zu zwingen. Insgesamt soll es mindestens 20 Opfer geben. Außerdem bestand der Verdacht, dass die Beschuldigten illegal Doping-Substanzen besitzen.

Razzien in Bayern, Baden-Württemberg und Rumänien

Gestern startete unter der Leitung der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Ingolstadt eine großangelegte Razzia. Rund 160 Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen in München, Ingolstadt, Altötting, Illertissen im Landkreis Neu-Ulm und Laupheim in Baden-Württemberg. Zeitgleich durchsuchten rumänische Behörden mit 80 Polizistinnen und Polizisten sechs Objekte in ihrem Land. . Dabei konnten in Rumänien sieben Haftbefehle vollstreckt werden, einer in München und einer in Illertissen. Im baden-württembergischen Laupheim wurde ein bislang unverdächtiger Mann festgenommen.

Schusswaffen, Dopingmittel und Blanko-Impfpässe

Unter den Tatverdächtigen sind sieben Männer und drei Frauen im Alter zwischen 20 und 32 Jahren. Bis auf einen Deutschen haben alle die rumänische Staatsangehörigkeit. Die in Rumänien verhafteten Männer und Frauen sollen bald nach Deutschland ausgeliefert werden. Bei der Durchsuchungsaktion konnte außerdem umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden: Eine hohe Bargeldsumme, mehrere Fahrzeuge, Dopingmittel, Blanko-Impfpässe und drei illegale Schusswaffen. Mehrere Immobilien in Rumänien wurden unter Vermögensarrest gestellt. In Deutschland wurden fünf Frauen angetroffen, die von der Bande zur Prostitution gezwungen wurden. Den 19 bis 53 Jahre alten Opfern werden derzeit Hilfestellungen angeboten.