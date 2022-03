Schlag gegen Drogenszene: Sieben Haftbefehle erlassen

Der Polizei ist in den vergangenen Wochen in der nördlichen und mittleren Oberpfalz ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Wie das Polizeipräsidium am Freitag mitteilte, wurde insgesamt gegen sieben Personen Haftbefehl erlassen. Vorausgegangen waren mehrmonatige Ermittlungen.

Drogen sichergestellt

Unter anderem wurden zwei Brüder aus dem Bereich Nittenau im Landkreis Schwandorf festgenommen. Eine weitere Festnahme gab es auch in Regensburg. Bei Hausdurchsuchungen im Landkreis Schwandorf stellten die Beamten unter anderem insgesamt 2,7 Kilogramm Marihuana, rund 300 Gramm Heroin und eine Cannabisplantage mit gut hundert Pflanzen sicher. Dazu Handy-Plagiate und mehrere tausend Euro Bargeld. Außerdem wurde dort ein 36 Jahre alter Mann entdeckt, der aus dem Bezirksklinikum Regensburg entwischt war und der zur Fahndung ausgeschrieben war.

Bandenmitglieder sitzen in Haft

Ermittelt wird laut Polizei gegen Personen zwischen 21 und 43 Jahren. Die Mitglieder der Bande wurde in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. An den Ermittlungen waren neben den Kriminalpolizeiinspektionen Weiden und Amberg auch die jeweiligen Staatsanwaltschaften beteiligt.