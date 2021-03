"Schlag gegen Drogenkriminalität" - Verdächtige festgenommen

Der Oberpfälzer Polizei ist nach eigenen Angaben erneut ein bedeutender Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität in Regensburg und der Region gelungen. Demnach haben Drogenfahnder nach monatelangen Ermittlungen sechs Tatverdächtige festgenommen.

Große Durchsuchungsaktion im März

Bei einer großen Durchsuchungsaktion am 25. März 2021 wurden laut den Beamten 12,4 Kilogramm Marihuana und mehrere Hundert Gramm Amphetamine gefunden. Zudem wurden den Angaben zufolge auch geringere Mengen an Haschisch, Kokain sowie Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt. Im Rahmen der Aktion wurden fünf Tatverdächtige festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger, bei dem im Vorfeld der Durchsuchung elf Kilogramm Marihuana beschlagnahmt wurden, sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft.

Elektroschocker in Wohnung gefunden

Bei den Wohnungsdurchsuchungen habe man außerdem etwa 80.000 Euro Bargeld und gefährliche Gegenstände gefunden, hieß es. Darunter mehrere Datenträger, Schreckschusswaffen und ein Elektroschocker.

Aktuell werden Datenträger ausgewertet und beteiligte Personen vernommen.