Schlag gegen Drogenkriminalität: sieben Verdächtige festgenommen

Der Oberpfälzer Polizei ist ein nach eigenen Angaben bedeutender Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität in Regensburg, Schwabach und Nürnberg gelungen. Das hat die Polizei Oberpfalz am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

Demnach haben Drogenfahnder nach monatelangen Ermittlungen vergangene Woche sieben Tatverdächtige festgenommen, insgesamt gebe es 13 Beschuldigte in dem Verfahren.

"Uns sind Anfang letzter Woche fast die JVAs ausgegangen, um die verschiedenen Beschuldigten, die da gleichzeitig verhaftet wurden, unterzubringen." Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher.

Dabei seien unter anderem mehrere Kilogramm verschiedenster Betäubungsmittel, 15.000 Euro Bargeld, zwei Pkw, zwei scharfe Schusswaffen sowie weitere gefährliche Waffen beschlagnahmt worden.

Regensburgerin hortet Kokain, Speed und LSD in Wohnung

Die Hauptverdächtige, eine 38-jährige Regensburgerin, sei von der Polizei am Sonntagnachmittag (13.09.) zusammen mit einem Bekannten in ihrem Auto festgenommen werden. Sie soll im Bereich Regensburg mit Crystal in nicht geringer Menge gehandelt haben. In ihrer Wohnung habe man mehrere Hundert Gramm Kokain, Speed, Crystal Meth, LSD sowie Bargeld und gefährliche Gegenstände gefunden, hieß es.

Laut Polizei ist die Hauptverdächtige mehrfach vorbestraft. Sie soll vorgehabt haben, sich ins Ausland abzusetzen. In ihrer Wohnung habe man gefälschte Papiere aufgefunden. Trotzdem sei man noch ganz am Anfang, so die Oberpfälzer Polizei. Es gebe noch viel zu tun.