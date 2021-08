Schlag gegen Cyberkriminalität: Viele Geschädigte aus Bayern

Durchsuchungen in Bulgariens Hauptstadt Sofia und vier Festnahmen sind das Resultat einer Kooperation der Zentralstelle Cybercrime in Bamberg und der Kriminalinspektion Ansbach mit bulgarischen Behörden. Anlagenbetrüger, die auf internationaler Ebene operierten konnten so dingfest gemacht werden.

Scheinfirma ergaunert mehrere Millionen Euro

Die Scheinfirma hat auf verschiedenen Websites Anlagemöglichkeiten angeboten, unter anderem im Bereich Kryptowährung. Nach Informationen der Cybercrimestelle in Bamberg handelt es sich um mehrere Millionen Euro, die durch gutgläubige Anleger investiert wurden. Alleine in Bayern konnten bis jetzt 50 Geschädigte ermittelt werden, wahrscheinlich handelt es sich jedoch um mehrere Hundert, so Oberstaatsanwalt Thomas Goger.

Anlegern hohe Gewinne durch Trading-Geschäfte versprochen

Die Tätergruppe soll für verschiedene Plattformen verantwortlich sein, unter anderem für "zurichfinancialgroup.com" und "alphafinancialgroup.com". Die Ermittlungen dauern an. Die Zentralstelle Cybercrime geht davon aus, noch mehr Firmen aufzudecken, die mit der Investorengruppe in Bulgarien in Zusammenhang stehen. Die angebliche Firma hatte über Telefonagenten Anlegern hohe Gewinnchancen durch Trading-Geschäfte versprochen. Tatsächlich floss das Geld jedoch über ein komplexes Geldwäschenetzwerk auf die Konten der mutmaßlichen Betrüger. Mehrfach mussten sich schon Betreiber sogenannter Cybertrading-Plattformen vor Gericht verantworten.