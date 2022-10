Schlafkrankheit: Forschungspreis an Würzburger Biologen

Professor Markus Engstler von der Universität Würzburg hat den Erreger der Schlafkrankheit erforscht. Für diese Grundlagenforschung ist der Biologe am Donnerstagabend in Berlin mit dem "Memento"-Forschungspreis für vernachlässigte Krankheiten ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Markus Engstler ist seit 2009 in Würzburg und leitet an der dortigen Uni den Lehrstuhl für Zell- und Entwicklungsbiologie.

Schlafkrankheit – eine infektiöse Tropenerkrankung

Die meisten Fälle der Schlafkrankheit treten in Ländern südlich der Sahara auf, vor allem in entlegenen ländlichen Gegenden. Übertragen wird die Krankheit durch die Tsetsefliege, also vom Tier auf den Menschen. Die Schlafkrankheit betrifft vor allem das Lymph- und Nervensystem. Symptome sind Fieber und Schüttelfrost sowie eine schmerzende, entzündete Einstichstelle der Tsetsefliege. Unbehandelt verläuft die Infektion tödlich.

Engstler: "Immer weniger Mittel für Forschung"

"Vernachlässigte Krankheiten wie die Schlafkrankheit, welche derzeit nicht in sehr großen Fallzahlen auftritt, werden kaum oder gar nicht mehr erforscht", bemängelte Preisträger Engstler. Ohne ein grundlegendes Verständnis von Erreger und Krankheit könnten aber keine neuen Medikamente oder Therapien entwickelt werden. "Zudem stellen asymptomatische Infektionen ein unkontrollierbares Risiko dar, denn wir wissen quasi nichts über sie", so Engstler.

Der Biologe kritisierte, dass die Mittel für die Grundlagenforschung zu vernachlässigten Krankheiten weltweit abnehmen würden.

Aufmerksamkeit für vernachlässigte Krankheiten

Der "Memento Preis" für vernachlässigte Krankheiten wurde zum neunten Mal verliehen. Er wird vom Memento-Bündnis vergeben. Dieses setzt sich aus mehreren Organisationen zusammen: Ärzte ohne Grenzen, Brot für die Welt, der BUKO Pharma-Kampagne und der DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe. Ihr Ziel ist es nach eigenen Angaben, mehr Aufmerksamkeit für die vernachlässigten Gesundheitsbedürfnisse von Menschen in ärmeren Ländern zu schaffen.

Neben dem Forschungspreis wird auch ein Medienpreis ausgelobt. Dieser ging heuer an die Berliner Journalistin Clara Hellner für ein Projekt, das sich der Versorgung von Menschen widmet, die Vergiftungen durch Schlangenbisse erlitten haben.