28.08.2019, 13:03 Uhr

Schlafenden Einbrecher überrascht

Ein 42-jähriger Mann ist in der Nacht vom 26.08. auf den 27.08.2019 im Nürnberger Westen in ein Wohnmobil eingebrochen. Aber anstatt nach der Tat zu flüchten, schlief er ein und wurde prompt festgenommen, so die Polizei.