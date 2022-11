Schlägereien und Ruhestörungen: Polizei-Bilanz zu Halloween

Geschnitzte und beleuchtete Kürbisse stehen vor den Türen, Kinder ziehen von Haus zu Haus, auf den Halloween-Partys sind Menschen als Skelett oder Fledermaus verkleidet zu sehen. Der Großteil der Menschen in Unterfranken hat Halloween friedlich gefeiert. Die Bilanz der Polizei fällt überwiegend positiv aus.

Zum Artikel: Wann Halloween gefeiert wird und welche Bedeutung das Fest hat

Polizei Unterfranken berichtet von Ruhestörungen und Schlägereien

Doch der Polizei wurden rund 60 Ruhestörungen im gesamten Regierungsbezirk gemeldet, zum Beispiel weil Partys zu laut waren. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 77 Fälle. In Einzelfällen ermitteln die Beamten jetzt nach Halloween wegen Sachbeschädigungen, Schlägereien oder Auseinandersetzungen zwischen Betrunkenen – mit wenigen Leichtverletzten.

Ungebetene Partygäste im Würzburger Stadtteil Frauenland

Die Polizei Würzburg Stadt berichtet zum Beispiel von einem handfesten Streit im Stadtteil Frauenland: Dort war eine größere Gruppe von nicht geladenen Gästen am Abend bei zwei Partys aufgetaucht. Ein 19-Jähriger hat dabei versucht, ein Fahrrad zu klauen. Außerdem hat er einem Party-Veranstalter ins Gesicht geschlagen. Er muss sich wegen Diebstahl und Körperverletzung verantworten.

An einem Grillplatz im Würzburger Stadtteil Zellerau sind acht Personen aneinandergeraten. Nach Angaben der Polizei haben zwei Personen einen 17-Jährigen zu Boden geschubst – und ihn dann getreten und geschlagen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach den Schlägern: Sie sollen etwa 16 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein – und dunkle Kleidung getragen haben.

Streit mit drei Verletzten in der Innenstadt von Würzburg

In der Innenstadt von Würzburg haben sich mehrere Personen kurz nach Mitternacht gestritten. Ein Mann hat einen anderen in die Genitalien getreten, berichtet die Polizei. Als ein anderer Mann dem Getretenen helfen wollte, schlug der Mann auf den Helfer ein – sodass dieser zu Boden ging. Der Angreifer hat dann noch mehrfach auf ihn eingetreten – und auf eine weitere Person eingeschlagen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach dem Schläger: Er ist etwa 20 Jahre alt und hatte eine Hockey-Maske auf.

Polizei in Lohr sucht nach Schläger

In Lohr am Main (Lkr. Main-Spessart) gab es eine Schlägerei zwischen zwei jungen Männern bei einer Party. Laut Polizei soll ein 22-Jähriger einen 18-Jährigen zwei Mal mit der Faust geschlagen haben. Er hatte eine Schwellung am Kopf. Den Angreifer konnte die Polizei bislang nicht finden. Wieso die beiden aneinandergeraten sind, ist noch nicht klar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autofahrerin findet Betrunkenen auf der Straße liegend

Auf der Straße zwischen Stadelhofen und Steinfeld im Landkreis Main-Spessart hat eine Autofahrerin einen betrunkenen Jugendlichen entdeckt. Wie die Polizei berichtet, lag der 17-Jährige auf der Fahrbahn – und war "erkennbar alkoholisiert". Er sei in Richtung Steinfeld unterwegs gewesen und wegen der schlechten Sicht gestürzt, sagte er der Polizei. Nicht weit entfernt lag ein Fahrrad, das offenbar bei einer Party in Stadelhofen geklaut wurde. Der 17-Jährige hatte eine Platzwunde und vermutlich ein Schädel-Hirn-Trauma.

Dreiste Diebe klauen Süßigkeiten, die für Kinder gedacht waren

In Obereuerheim im Landkreis Schweinfurt haben Unbekannte Süßigkeiten und drei Kästen nicht-alkoholische Getränke aus einem Hof geklaut. Der Wert: 60 Euro. Der Bewohner hatte die Sachen für die Kinder aus dem Ort bereitgestellt – die nach dem Diebstahl enttäuscht waren. Die Polizei Gerolzhofen vermutet, dass die Diebe ein Auto benutzt haben – und bittet um Hinweise.

In Sand am Main im Landkreis Haßberge haben Unbekannte Halloween-Kürbisse beschädigt.

Um Straftaten zu verhindern, war die unterfränkische Polizei an Halloween verstärkt in der Region unterwegs.