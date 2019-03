Vor rund eineinhalb Jahren soll es am Rande eines Eishockey-Spiels zwischen den Straubing Tigers und dem ERC Ingolstadt zu einer Schlägerei zwischen Fans am Straubinger Stadtplatz gekommen sein. Heute um 10 Uhr beginnt der Prozess gegen vier Ingolstädter Eishockeyfans am Amtsgericht Straubing. Ihnen wird Landfriedensbruch vorgeworfen.

Weitere Verhandlungen folgen

Als die Polizei damals eintraf, konnten noch 35 Ingolstädter Fans ausgemacht werden, aber keine Straubinger. Vier Ingolstädter müssen sich jetzt vor Gericht verantworten, weitere Verhandlungen gegen die restlichen Fans werden folgen, so eine Amtsgerichtsprecherin gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Zwölf Zeugen werden vernommen

Ihnen wird Landfriedensbruch vorgeworfen, also: Gewalttätigkeiten einer Menschenmenge, die eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit darstellen. In der heutigen Verhandlung muss laut der Sprecherin herausgefunden werden, ob die Angeklagten aktiv an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Hierzu sollen insgesamt zwölf Zeugen vernommen werden, die den "Aufmarsch und die Schlägerei" gesehen haben. Den Angeklagten können bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe drohen. Ob am ersten Prozesstag schon ein Urteil erwartet werden kann, ist noch nicht sicher.