Schlägerei in Schweinfurter Stadtgalerie: Zeugen gesucht

In der Stadtgalerie in Schweinfurt haben sich gestern Nachmittag sieben junge Männer geprügelt. Nach Angaben der Polizei mussten zwei Personen im Krankenhaus behandelt werden. Gegen 16.40 Uhr waren die jungen Männer in dem Einkaufszentrum in der Schrammstraße zunächst verbal aneinandergeraten. Der Streit entwickelte sich dann zu einer handfesten Schlägerei.

Auf Bewusstlosen eingeschlagen

Alle Beteiligten schlugen aufeinander ein, ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts musste dazwischen gehen. Ein 27-Jähriger wurde gegen eine Marmorsäule gestoßen und ging bewusstlos zu Boden. Drei der Männer schlugen und traten noch auf den Mann ein, als er schon am Boden lag.

Nach Schlägerei: Polizei sucht Zeugen

Sie flüchteten, bevor die Polizei im Einkaufszentrum ankam. Auch der 23-jährige Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Schweinfurt sucht nun Zeugen der Schlägerei. Wer etwas beobachtet hat oder der Polizei weiterhelfen kann, soll sich unter der Telefonnummer 09721/20 22 230 melden.