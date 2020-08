01.08.2020, 10:24 Uhr

Schlägerei am Baggersee im Unterallgäu

Am Baggersee in Hetzlinshofen haben sich 20 Menschen eine Prügelei geliefert. Mehrere Personen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Fünf Schläger kamen in Sicherheitsgewahrsam. Die Ermittlungen laufen.