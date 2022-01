Schläger wegen versuchten Totschlags in Nürnberg vor Gericht

Vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth muss sich ab heute (12.01.22) ein 24-jähriger Mann wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Mann soll nach Pöbeleien sein Opfer geschlagen und am Boden liegend gegen den Kopf getreten haben. Erst Passanten sollen ihn zum Aufhören bewegt haben.

24-Jähriger soll provoziert und gepöbelt haben

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge war der Beschuldigte im Mai vergangenen Jahres in einer vierköpfigen Gruppe in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs unterwegs. Dort soll die Gruppe einen Passanten angepöbelt haben, der mit seiner Freundin in Richtung Bahnhof lief. Das spätere Opfer und seine Lebensgefährtin ignorierten die Provokationen, wurden aber von der Gruppe weiter verfolgt.

Opfer gegen Kopf getreten – Passanten greifen ein

Schließlich soll der 24-Jährige aus der Gruppe herausgetreten sein und dem Mann einen heftigen Faustschlag versetzt haben. Als das Opfer versuchte aufzustehen, soll ihm der 24-Jährige noch mehrere Tritte gegen den Kopf versetzt haben, sodass der Verletzte bewusstlos liegen blieb. Erst als sich unbeteiligte Passanten einmischten, soll der Angeklagte von seinem Opfer abgelassen haben.

Die Staatsanwaltschaft hat die Tritte gegen den Kopf des Opfers als versuchten Totschlag gewertet und dementsprechend Anklage erhoben, so Gerichtssprecher Friedrich Weitner. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am 24. Januar erwartet.