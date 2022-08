Schläger-Gruppen in Erlangen prügeln Unbeteiligte

In Erlangen haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Unbekannte bei zwei Angriffen ohne bislang ersichtlichen Grund zwei Männer attackiert und sie mit Schlägen verletzt.

Drei gegen einen

Wie die Polizei Erlangen-Stadt mitteilt, wurde zunächst gegen 22.00 Uhr ein 19-Jähriger am Weidenweg im Ortsteil Eltersdorf angegriffen. Er war mit seiner Freundin dort spazieren, als ihn drei vermummte Männer umringten. Seine Freundin konnte fliehen, der junge Mann wurde von den Tätern verfolgt, mit Pfefferspray besprüht und geschlagen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen am Arm. Als er die Polizei per Notruf verständigte, flüchteten die Täter. Der 19-Jährige konnte laut Polizei keine Angaben zu einem möglichen Hintergrund des Vorfalls machen.

Mit Schlagwerkzeugen angegriffen

Gegen Mitternacht wurde dann ein 21-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Drausnickstraße von acht Männern abgepasst und mit Schlagwerkzeugen verprügelt. Der junge Mann musste mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Auch er konnte keine Angaben über einen möglichen Hintergrund der Tat machen, so die Polizei. Die Täter flüchteten nach Aussage eines Zeugen nach dem Angriff mit zwei Fahrzeugen.

Polizei ermittelt

In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Mögliche Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 / 76 01 14 in Verbindung zu setzen.