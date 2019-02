vor 11 Minuten

Schlachttiere: Landrat Dreier fordert kürzere Transportzeiten

Leistet ein Amtstierarzt, der Tiertransporte in Drittstaaten genehmigt, Beihilfe zur Tierquälerei? Landshuts Landrat Peter Dreier (FW) nimmt die Veterinäre in Schutz und prangert die unklare Rechtslage an.