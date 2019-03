Schlachtpanne: Münchner Schlachthof gibt sich strengere Regeln

Am 10. Januar wurden am Münchner Schlachthof 650 Schweine geschlachtet, ohne dass der überwiegende Teil der Schweine der vorgeschriebenen Schlachttieruntersuchung unterzogen wurde. Laut KVR sei an jenem Morgen aus "Kapazitätsgründen nur eine amtliche Tierärztin eingeplant" gewesen. Diese sei kurzfristig erkrankt und konnte deshalb den Dienst nicht antreten.

Schweinefleisch wurde vernichtet

Diese Information wurde allerdings nicht weitergegeben, so dass die Tiere ohne Untersuchung geschlachtet wurden. Wenige Stunden später habe die Unterabteilung Fleischhygienekontrolle des Veterinärwesens von der gesetzeswidrigen Schlachtung erfahren. Die 650 geschlachteten Schweine mussten verbrannt werden.

EU-rechtliche und nationale Vorgaben bei der Schlachtung

EU-rechtliche und nationale Vorgaben besagen, dass bei der Schlachtung sowohl eine veterinärärztliche Untersuchung vor und nach der Schlachtung erfolgen muss. Der Münchner Stadtrat hatte 2017 beschlossen, die Untersuchungen sogar mit zwei Tierärzten - wenn möglich - zu besetzen.

Schriftliche Freigabe durch zwei Tierärzte

Nun darf also am Münchner Schlachthof mit dem Schlachten erst nach einer schriftlichen Freigabe durch zwei amtliche Tierärzte begonnen werden, die laut KVR vor dem Beginn der Schlachtung miteinander Kontakt aufnehmen sollen. Außerdem müssen die amtlichen Veterinärmediziner eine Stempelkarte verwenden, bislang wurden deren Arbeitszeiten nur per handschriftlicher Aufzeichnung erfasst.