Schlachthof wegen Corona geschlossen: Schweinemarkt leidet

Nach einem Corona-Ausbruch in der vergangenen Woche ist der Schlachthof in Vilshofen im Kreis Passau geschlossen. Über 80 Mitarbeiter hatten sich mit dem Virus infiziert. Das hat Folgen für den bayerischen Schweinemarkt.

Niedrige Fleischpreise, Stau bei Schlachtungen

Wie das Wirtschaftsministerium mitteilt, seien die Fleischpreise wegen des chinesischen Importverbots für deutsches Schweinefleisch bereits gefallen. Das Importverbot gilt wegen der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Die Schließung von Schlachthöfen erhöhe zudem den Rückstau bei Schweineschlachtungen.

Heute wollen sich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Gerhard Stadler, der Bezirkspräsident Niederbayern des Bayerischen Bauernverbands (BBV), vor Ort über die Situation informieren.

Corona-Ausbruch unter Mitarbeitern

Vergangene Woche hatte die Vion-Gruppe, die den Schlachthof in Vilshofen betreibt, den Betrieb still gelegt. Die positiv getesteten Mitarbeiter sind isoliert. In dem Schlachthof arbeiten 300 Menschen - zunächst hatten sich 82 mit Covid-19 infiziert. Mittlerweile wurden im Schlachthof 17 weitere Infektionsfälle registriert. Die Gesamtzahl der infizierten Personen beläuft sich damit auf 100. Von den ursprünglich infizierten Personen gelten 25 bereits wieder als genesen.