Schlachthof-Skandale: "Mehrere Kontrollinstanzen haben versagt"

Werden Tierärzte unter Druck gesetzt?

Auch würden in vielen Schlachtbetrieben Tierärzte unter Druck gesetzt. So habe eine Tierärztin im Schlachthof Aschaffenburg sogar Hausverbot bekommen, weil sie zu streng auf die Einhaltung der Richtlinien geschaut habe. Ob sich dieser oder ähnliche Fälle so zugetragen haben, ist nach ersten Recherchen von BR24 nicht eindeutig zu klären. Der Stadt Aschaffenburg liegen zu diesen Vorwürfen keine Informationen vor, heißt es auf Anfrage. Auch die für Aschaffenburg zuständige Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) hat keine Hinweise, dass es zu Bedrohung von Veterinärmedizinern in Aschaffenburg gekommen ist.

Die Verantwortlichen der Schlachthöfe in Aschaffenburg und dem Landkreis Miltenberg waren für Stellungnahmen bislang nicht zu erreichen. In einer früheren Mitteilung hieß es vom Schlachthof-Betreiber in Aschaffenburg, dass betroffene Mitarbeiter von ihren Aufgaben entbunden wurden. Der Schlachthof wolle gemeinsam mit den Behörden ein neues Konzept erarbeiten, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können.

Forderungen von Tierschützern an die Politik

Der Tierschutzverein fordert indes die Politik auf, die bekannt gewordenen Skandale in Schlachthöfen ernst zu nehmen und zu handeln. Als Forderungen nennt Mülln personelle Konsequenzen in der Führung der Veterinärämter, wenn die Aufsichtspflicht versagt habe. Auch sollten Kontrollen nicht angekündigt werden. Zudem fordert die "Soko Tierschutz" Bodycams für Veterinäre, Videoüberwachung sowie eine rechtliche verbindliche Zertifizierung und Prüfpflicht für Betäubungsgeräte.

Staatsanwaltschaft ermittelt in beiden Fällen

Klar ist, dass die Staatsanwaltschaft aktuell in beiden Fällen ermittelt. Es geht etwa um den Verdacht der "quälerischen Tiermisshandlung". Die Behörden haben bereits mit den jeweiligen Schließungen der Betriebe reagiert. Im Aschaffenburger Fall will die Stadt eine überparteiliche "Task Force" gründen. Diese soll sich mit der Zukunft des Schlachthofs beschäftigen und dabei auch die Bauernverbände der Region und die Metzger-Innung einbeziehen. Gespräche dazu laufen derzeit noch, heißt es von der Stadt auf Anfrage.