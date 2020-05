Schlachthof Kronach kann weiterarbeiten - Darlehen gewährt

Der Betrieb des Kronacher Schlachthofs ist vorerst sichergestellt. Es können wieder mehr Tiere geschlachtet werden. Wie Kronachs Metzgerinnungsobermeister Eberhard Kraus dem Bayerischen Rundfunk sagte, verdanke man den Fortbestand einem Darlehen des Landkreises in Höhe von 100.000 Euro und dem Entgegenkommen des Landkreises bei den Gebühren.

Technisches Problem behoben

Die finanzielle Situation hat sich also verbessert. Auch ein technisches Problem wurde gelöst. Die sogenannte Tötungsfalle für Schweine musste erneuert werden. Das Veterinäramt hat die Falle inzwischen abgenommen.

Landratsamt machte sich für Schlachthof stark

Ein Pluspunkt sei außerdem, dass im Kronacher Schlachthof inzwischen wieder an drei Tagen gearbeitet werden kann. Damit ist die Zukunft des Betriebs gesichert. Es sei dem Landkreis ein großes Anliegen gewesen, dass der regionale Schlachthof weiterarbeiten könne, teilte das Landratsamt mit.

Wichtige Einrichtung für die Region

Der Schlachthof Kronach sei wichtig für die Metzger, die Verbraucher und die Landwirte in der Region, heißt es. Vor allem in Zeiten, in denen viel über Nachhaltigkeit, Tierwohl und kurze Wege vom Erzeuger zum Verbraucher gesprochen werde, heißt es. Der Schlachthof beschäftigt 31 Mitarbeiter.