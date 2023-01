Schlachthof Bamberg: Stadtrat entscheidet über Zukunft

Der Betrieb am Schlachthof Bamberg soll, zunächst für ein Jahr befristet, weitergehen. In dieser Zeit soll der Schlachthof weiter konsolidiert und ein tragfähiges und seriöses Konzept für einen Weiterbetrieb über das Jahr 2023 hinaus entwickelt werden. Das haben Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), Wirtschaftsreferent Stefan Goller und der Geschäftsführer der Schlachthof Bamberg GmbH, Julian Schulz, am Donnerstag bei einem Pressegespräch mitgeteilt. Der Stadtrat muss den Plänen in der kommenden Woche allerdings noch zustimmen.

Schlachthof Bamberg: Keine Verluste im Jahr 2022

Der Schlachthof, eine Tochtergesellschaft der Stadt Bamberg, war vor allem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage geraten. Man habe es im vergangenen Jahr durch Preisverhandlungen mit den beiden Großkunden, Toennies und Vion, geschafft, im operativen Geschäft keinen Verlust zu erwirtschaften, so Starke. Dies sei überhaupt die Grundlage dafür, den Stadtrat jetzt über einen zunächst befristeten Weiterbetrieb abstimmen zu lassen. Im laufenden Jahr soll zudem eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, was mit dem Schlachthofareal passieren könnte, sollte der Betrieb nach 2023 nicht fortgeführt werden.

90 Prozent der Schlachttiere kommen aus 150-Kilometer-Umkreis

Laut Geschäftsführer Schulz wurden im vergangenen Jahr im Schlachthof Bamberg rund 290.000 Schweine und etwa 42.000 Rinder geschlachtet. Dabei stammten rund 90 Prozent der Tiere aus etwa 5.000 Mastbetrieben und Erzeugern in einem Umkreis von 150 Kilometern rund um Bamberg, so Schulz. Sollte der Schlachthof geschlossen werden, habe dies auch negative Auswirkungen auf das Tierwohl, sagte Oberbürgermeister Starke dem BR, da die Schweine und Rinder über weitere Strecken zu anderen Schlachthöfen beispielsweise nach Kulmbach oder Erlangen transportiert werden müssten.

Eine mögliche Schließung des Schlachthofes in Bamberg hätte direkte Auswirkungen auf die Betriebe rund um Bamberg. Auch Beschäftigte wären betroffen: In der Schlachthof GmbH sind 160 Mitarbeiter angestellt, in weiteren sechs am Standort angesiedelten, fleischverarbeitenden Betrieben 340 Mitarbeiter.

Bei Weiterbetrieb fallen Investitionskosten an

Sollte der Betrieb in diesem Jahr weitergeführt werden, fallen laut Wirtschaftsreferent Stefan Goller rund 80.000 Euro an notwendigen Investitionskosten an, die durch eigene Mittel bezahlt werden könnten. Mittelfristig müsste sehr viel mehr Geld in den Standort investiert werden, laut Goller rund vier Millionen Euro. Hinzu kommen offene Forderungen und Rückzahlungen, die momentan gestundet werden. Diese Summe beläuft sich nach Angaben des Wirtschaftsreferenten auf etwa 3,7 Millionen Euro. Dennoch sei ein zunächst befristeter Weiterbetrieb des Schlachthofes in Bamberg vertretbar und sinnvoll, so Goller.

Stadtrat stimmt kommende Woche über Weiterbetrieb ab

Sollte der Bamberger Stadtrat in der kommenden Woche der Beschlussvorlage für einen befristeten Weiterbetrieb zustimmen, werde spätestens im Dezember bei den Haushaltsverhandlungen für 2024 erneut darüber beraten werden, wie es mit dem Betrieb des Bamberger Schlachthofes weitergehe, sagte der Oberbürgermeister. Sollte der Stadtrat die Pläne allerdings ablehnen, stehe kein konkreter Zeitpunkt für eine Schließung des Schlachthofes fest.