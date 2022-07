Schlachthöfe und Bauern wegen Gas-Knappheit in Sorge

Tierschutz-Probleme – bei Rückstau in der Schlachtung

Die Mastschweine legen täglich an Gewicht zu, wachsen sie über die 120 Kilogramm Schlachtgewicht hinaus, wird es schnell eng im Stall. Eine Schlachthof-Schließung von einigen wenigen Tagen – wie zuletzt in der Corona-Zeit - ist für einen Landwirt zu verkraften, aber dann bekommt er ein massives Tierschutzproblem: Die Schweine fangen an, sich in die Schwänze zu beißen, es gibt Kämpfe – auch weil es am Futtertrog eng wird, berichtet Landwirt Högl. Dabei haben seine Tiere etwas mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben – denn er macht mit bei der Initiative Tierwohl.

Ferkelerzeugung lässt sich nicht einfach stoppen

Florian Högl hat 800 Mastplätze, nach zwei bis drei Wochen wäre auch bei ihm alles dicht. Ein längerer Ausfall des Schlachtbetriebs hieße im schlimmsten Fall: Notschlachtung am Hof. Für Högl ein Worst-Case-Szenario: "Wenn deutschlandweit mehrere Schlachthöfe oder alle Schlachthöfe nicht mehr schlachten könnten, wäre das eine Riesenkatastrophe."

Da er nicht nur Schweine mästet, sondern auch Züchter und Ferkelerzeuger ist, staut sich das Problem weiter auf: Alle drei Wochen kommen neue Ferkel zur Welt. Am Hof sind gerade wieder Jungsauen besamt worden – in knapp vier Monaten bekommen sie Nachwuchs. Die Aufzucht der Ferkel und die anschließende Mast dauern noch einmal ein gutes halbes Jahr, das heißt: Er brauche zehn, elf Monate, bis er das System stoppen könnte, so der Landwirt.